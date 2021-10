Pedri: Mit Barça „die Welt erobern“

Für Mittelfeld-Jungstar Pedri war seine Verlängerung beim FC Barcelona ein logischer Schritt. „Ich fühle mich in Barcelona sehr wohl. Hier habe ich alles“, erklärt der 18-Jährige gegenüber Vereinsmedien, „wir haben junge Leute mit Qualität für eine großartige Zukunft. Wir wollen die Welt erobern und daran arbeiten, uns Tag für Tag zu verbessern.“

Am gestrigen Donnerstag vermeldete Barça Pedris Vertragsverlängerung bis 2026. Ausgestattet wurde der Ballverteiler mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von sage und schreibe einer Milliarde Euro. Damit trägt der Verein Pedris rasanter Entwicklung Rechnung – bereits jetzt ist der Teenager Stammspieler bei den Blaugrana und in der spanischen Nationalmannschaft.