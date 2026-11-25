Für Joshua Zirkzee öffnet sich im Januar vielleicht eine Tür für eine Rückkehr in die Serie A. Die SSC Neapel und Como 1907 zeigen aktuell Interesse am Mittelstürmer von Manchester United, berichtet Gianluca Di Marzio. Ein konkreter Vorstoß der Italiener blieb bislang aber noch aus.

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Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Red Devils mit Mauricio Pochettino gerade erst einen neuen Cheftrainer an Bord geholt haben. Ob der Argentinier mit dem 25-jährigen Niederländer für die Rückrunde plant, wird sich wohl bis Ende des Jahres herausstellen. Dann soll entschieden werden, ob Zirkzee die Freigabe erhält und zu welchen Konditionen.