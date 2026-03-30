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Bundesliga

Dortmunds Haltung zur Rangnick-Kritik

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
1 min.
Carney Chukwuemeka im BVB-Training @Maxppp

Bei Borussia Dortmund zeigt man wenig Verständnis für die Kritik von Ralf Rangnick an den Integrationsmaßnahmen bei Carney Chukwuemeka. Der ‚kicker‘ berichtet, dass „große Verwunderung über die Aussagen“ des österreichischen Nationaltrainers herrscht. Dass der 22-Jährige kaum Deutsch spricht, hätte die Verantwortlichen des ÖFB auch nicht daran gehindert, den Mittelfeldspieler einzubürgern und zu nominieren, so die Meinung der Schwarz-Gelben.

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Weiter heißt es zur Erklärung, dass das Thema Integration beim Bundesligisten durchaus ernst genommen wird. Für die Sommer-Neuzugänge Kauã Prates (17) und Justin Lerma (17) ist bereits ein Integrationshelfer vor Ort, beide Teenager erhalten zudem seit einiger Zeit Deutschunterricht. Bei englischsprachigen Seniorenspielern gebe es aber grundsätzlich keine Pflicht für Sprachkurse, da in der Kabine und im Alltag ohnehin viel Englisch gesprochen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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