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HSV arbeitet an Dompé-Abgang

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Jean-Luc Dompé sieht nicht glücklich aus @Maxppp

Geht es nach dem Hamburger SV, verlässt Jean-Luc Dompé den Verein in diesem Sommer. Nach Informationen der ‚Bild‘ laufen entsprechende Gespräche im Hintergrund. Aktuell gibt es demzufolge jedoch keinen Interessenten für den Flügelspieler, der seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt hat.

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Dompé, dessen Vertrag noch bis 2027 befristet ist, befindet sich beim HSV mittlerweile auf dem Abstellgleis. Das liegt zum einen an den schwachen Leistungen des einstigen Schlüsselspielers und zum anderen an zahlreichen Undiszipliniertheiten. Auch zum Start der laufenden Saisonvorbereitung fiel Dompé laut der ‚Bild‘ mit schlechten Fitnesswerten auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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