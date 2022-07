Mahrez verlängert bei City

Riyad Mahrez bindet sich langfristig an Manchester City. Sein Arbeitspapier dehnt der 31-jährige Algerier, der seit 2018 für die Skyblues aufläuft, bis 2025 aus.

„Ich freue mich sehr, den neuen Vertrag zu unterzeichnen“, jubiliert Mahrez, „ich habe jede einzelne Minute meiner Zeit hier genossen. Es ist eine Freude, Teil eines so unglaublichen Klubs zu sein.“

188 Spiele bestritt Mahrez bislang für City. 63 Treffer und 45 Vorlagen unterstreichen die Wichtigkeit des filigranen Linksfußes. Drei Meistertitel und ebenso viele Triumphe im Ligapokal sammelte Mahrez bislang mit den Citizens.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY