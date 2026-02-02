VfB will Mittelfeld-Talent

Auf der Suche nach neuen Talenten blickt die Bundesliga nach Österreich. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es der 17-jährige Luca Weinhandl von Sturm Graz vor allem dem VfB Stuttgart angetan. Zudem seien auch weitere Klubs aus der Bundesliga und Italien interessiert.

Ein Abgang aus Österreich könnte im Sommer Thema werden. Der U17-Nationalspieler kommt in Graz vor allem für die zweite Mannschaft zum Einsatz, durfte in dieser Saison aber auch schon in der Europa League ran.