BVB wird Meunier nicht los – Schlusspunkt einer unglücklichen Transferphase

Einst holte Borussia Dortmund Thomas Meunier ablösefrei von Paris St. Germain an Bord. Der Belgier sollte mittelfristig die Position von Vereinslegende Lukasz Piszczek (38) auf der rechten Abwehrseite einnehmen. Drei Jahr später lässt sich resümieren: Der Belgier war lediglich in seiner Verletzungsanfälligkeit verlässlich.

Folglich strebten die Verantwortlichen ein Jahr vor Vertragsende eine Trennung von dem 31-Jährigen an. Meunier wurde mit einer Rückkehr zum FC Brügge in Verbindung gebracht. Seit Schließung des belgischen Transferfensters in der Nacht von gestern auf heute ist ein Comeback allerdings nicht mehr möglich.

Dass sich der 62-fache Nationalspieler nach seiner Muskelverletzung noch einmal zurück in den Mannschaftskader kämpft, ist unwahrscheinlich. Dabei hätten die Schwarz-Gelben zum aktuellen Zeitpunkt eine Alternative für die Baustelle hinten rechts dringend nötig.

Unglückliche Transferphase

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der deutsche Vizemeister während des Sommers keine gute Figur machte. Schon vor Beginn der Transferperiode war klar: Superstar Jude Bellingham (20) verlässt den Bundesligisten für satte 103 Millionen Euro in Richtung Spanien. Also hatten die Dortmunder eigentlich genug Zeit, um den Kader konkurrenzfähig zusammenzustellen. Haben Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. gute Arbeit geleistet?

Die Bellingham-Lücke soll das Duo Marcel Sabitzer (29) und Felix Nmecha (22) füllen. Sabitzer, der beim FC Bayern keine wesentliche Rolle spielte, strotzte in der Vorbereitung nur so vor Selbstbewusstsein. An den ersten drei Spieltagen präsentierte sich der Österreicher allerdings – wie die gesamte Mannschaft – in schwacher Form, verlieh dem Borussen-Mittelfeld nicht die gewünschte Struktur und Stabilität. Der deutlich jüngere Nmecha, für 30 Millionen vom VfL Wolfsburg gekommen, erinnert mit seinen Anlagen zwar an Bellingham, zeigt jedoch noch zu selten, was er kann.

Drei für Eins

Einen Tag vor dem Deadline Day angelte sich der BVB Niclas Füllkrug (30) vom SV Werder Bremen. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison wird zwar sicherlich den ein oder anderen Ball im Netz versenken. Wäre die Verpflichtung des 30-jährigen Nationalspielers, selbst vor dem Hintergrund des Afrika Cups im Januar und Februar, aber wirklich nötig gewesen?

Mittelstürmer Sébastien Haller (29) war vergangene Spielzeit, trotz seiner Hodenkrebserkrankung, immerhin an 14 Treffern in 19 Spielen direkt beteiligt. Gleichzeitig bekommt Youssoufa Moukoko (18) namhafte Konkurrenz vor die Nase gesetzt, wovon er dem Vernehmen nach „nicht begeistert“ war.

Drei für Zwei

Dringender hätten die Dortmunder nämlich im Defensiv-Verbund Verstärkungen nötig gehabt. Eine offensichtliche Kaderlücke bleibt ungefüllt. Mit Nico Schlotterbeck (23), Niklas Süle (28) und Mats Hummels (34) stehen Trainer Edin Terzic nur drei gestandene Innenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung zur Verfügung. Dabei waren sich die Schwarz-Gelben mit Armel Bella-Kotchap (21) bereits einig, die angepeilte Leihe kam jedoch nicht zu Stande.

Berichten zufolge waren beim BVB nach dem Füllkrug-Deal die Kassen leer, der deutsche Abwehrspieler wechselte schließlich zur PSV Eindhoven. Terzic selbst soll diesen Umstand wohl wissend in Kauf genommen haben.

Besonders ärgerlich: Erst in der heutigen Donnerstagnacht ließ der Bundesligist Thorgan Hazard für kolportierte vier Millionen Euro zum RSC Anderlecht ziehen. Damit wäre ausreichend Budget frei gewesen, um die Bella-Kotchap-Leihe zu stemmen.

Nicht mehr in den Top-Drei?

Fasst man die Transfers des ambitionierten Traditionsklubs zusammen, lässt sich ein ernüchterndes Fazit ziehen. Es wirkt, als hätten sich die Borussen ein Stück weit auf den Bellingham-Millionen ausgeruht. Der Bundesliga-Start mit fünf Punkten aus drei Spielen gegen den 1. FC Köln (1:0), den VfL Bochum (1:1) und den 1. FC Heidenheim (2:2) verdeutlicht die qualitativen Mängel im Kader. Vielleicht hätte den Dortmundern der ein oder andere Liga-externe Deal gutgetan – besonders mit Blick auf die Konkurrenz aus Leipzig und Leverkusen, die dieses Jahr nach aktuellem Stand die heißesten Bayern-Verfolger sind.