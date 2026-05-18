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Bundesliga

Heidenheims Schimmer vor ungewöhnlichem Wechsel

von Simon Martis - Quelle: Sky
Stefan Schimmer im Kopfballduell @Maxppp

Stefan Schimmer könnte seine Karriere in Thailand fortsetzen. Laut ‚Sky‘ wird sich der Stürmer ablösefrei dem thailändischen Meister Buriram United anschließen.

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Der 30-Jährige absolvierte insgesamt 179 Pflichtspiele für den 1. FC Heidenheim und erzielte dabei 22 Tore. In der abgelaufenen Saison kam Schimmer auf fünf Treffer und eine Vorlage in 27 zumeist kurzen Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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