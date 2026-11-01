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Kommentar
Ligue 1

PSG-Juwel ablösefrei auf dem Markt?

von Tobias Feldhoff - Quelle: L’Équipe
David Boly versucht, den Ball zu behaupten @Maxppp

Paris St. Germain könnte wieder einmal einen hochveranlagten Jugendspieler an die internationale Konkurrenz verlieren. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, sieht es zur Stunde nicht danach aus, als würde Rechtsverteidiger David Boly (17) seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag an der Seine verlängern.

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Interesse an Boly bekunden laut der französischen Sportzeitung zahlreiche Champions League-Klubs. Namentlich genannt wurde bislang der FC Barcelona. Am Freitag feierte Boly beim 5:1 gegen Le Havre sein Ligue 1-Debüt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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