Kommentar 20
BVB vs. Bayern bald in Australien?

von Tristan Bernert
Das prestigeträchtigste Duell im deutschen Fußball könnte bald in Australien stattfinden. Wie der ‚Münchner Merkur‘ und die ‚tz‘ berichten, plant der Promoter TEG Sports, ein Testspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund Down Under auszutragen. Dem Bericht zufolge stehen die Münchner der Idee offener gegenüber als der BVB, der aktuell noch damit hadert, der Idee des Freundschaftsspiels weiter nachzugehen.

Pflichtspiele auf ausländischem Boden sind anders als in den anderen europäischen Topligen in Deutschland verboten. Bei Testspielen sieht das natürlich anders aus. Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund werden die Vorbereitung zur nächsten Saison in Ost- und Südost-Asien verbringen. Ein Abstecher nach Australien wäre da zumindest geografisch wohl umsetzbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (20)
