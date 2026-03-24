Mainz plant Widmer-Gespräche

Bleibt Silvan Widmer über den Sommer hinaus beim FSV Mainz 05? Nach Informationen des ‚kicker‘ planen die Rheinhessen, nach der Länderspielpause die Gespräche mit dem Rechtsverteidiger über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aufzunehmen. In den kommenden Tagen ist der 33-Jährige mit der Schweizer Nationalmannschaft unterwegs.

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Der Vertrag des Mainzer Kapitäns läuft zum Saisonende aus. Seit Urs Fischer das Traineramt am Bruchweg übernommen hat, ist Widmer wieder gesetzt und eine feste Größe. Der 56-fache Nationalspieler spielt seit 2021 für die 05er und kommt seitdem auf 144 Einsätze (zehn Tore, elf Vorlagen).