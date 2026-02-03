BVB: Die Details zum Prates-Deal

Bei Borussia Dortmund ist der Transfer von Kauã Prates nur noch Formsache, auch die Ablöse steht. Laut dem TV-Sender ‚SBT Rio‘ überweisen die Schwarz-Gelben sieben Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni an Cruzeiro. Die erste Hälfte der Ablöse werde sofort fällig, ein Viertel dann im Juni 2026 und ein Jahr später das letzte Viertel.

Im Sommer stößt der 17-jährige Linksverteidiger nach seinem 18. Geburtstag im August zum Team von Niko Kovac. Der U17-Nationalspieler von Brasilien ist sich schon länger mit dem BVB einig. Cruzeiro hatte beim Transfer gezögert, da Kaiki (22) vor einem Wechsel zu Como 1907 steht und der brasilianische Erstligist eigentlich nicht beide Linksverteidiger abgeben wollte.