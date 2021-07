M'gladbach: Verlängert Beyer?

Jordan Beyer glaubt weiter an seinen Durchbruch bei Borussia Mönchengladbach. „Mein Gefühl ist gut, ich will es bei der Borussia noch einmal probieren“, so der vielseitige Verteidiger im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „[...] ich habe schon den Eindruck, dass ich diese Saison eine realistische Chance bekommen werde.“

Er würde sich „riesig darüber freuen, wenn ich weiter längerfristig bei meinem Herzensverein spielen könnte“, betont Beyer und sagt über eine mögliche Verlängerung: „Warten wir ab, was noch passieren wird.“ Der Vertrag des 21-Jährigen, hinten zentral und auf der rechten Außenbahn einsetzbar, läuft im kommenden Jahr aus.