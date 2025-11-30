Menü Suche
Drei Top-Klubs jagen Ndiaye

von Leon Morsbach - Quelle: Foot Mercato
Iliman Ndiaye spielt gegen Brasilien @Maxppp

Iliman Ndiaye (25) hat sich beim FC Everton eindrucksvoll ins Rampenlicht gespielt. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato buhlen gleich drei Topklubs aus der Premier League um den Stürmer. Dabei handelt es sich um Manchester City, Tottenham Hotspur und den FC Liverpool. Alle drei Vereine könnten in den kommenden Monaten einen neuen Angreifer benötigen und sehen im 25-Jährigen die ideale Verstärkung.

Der Senegalese wechselte im Sommer 2024 für rund 18 Millionen Euro von Olympique Marseille nach Everton und überzeugt seitdem mit konstant starken Auftritten. Seit seinem Wechsel auf die Insel kommt Ndiaye auf 15 Tore und einen Assist in 52 Pflichtspielen. Zahlen, die nicht unbeobachtet bleiben.

