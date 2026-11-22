Im Rennen um Igor Matanovic (23) kristallisieren sich aktuell zwei heiße Spuren heraus. Die englische Zeitung ‚The i Paper‘ berichtet, dass Manchester United und Tottenham Hotspur konkretes Interesse zeigen. Der SC Freiburg soll umgerechnet knapp 60 Millionen Euro fordern.

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Bei den Spurs wird Richarlison (29) mit Verspätung womöglich doch noch zu Trabzonspor wechseln, für zwölf Millionen Euro würde Tottenham im Januar die Freigabe erteilen. Matanovic sei dann ein Kandidat, der den freiwerdenden Kaderplatz einnehmen könnte.

Der kroatische Mittelstürmer (17 Länderspiele, zwei Tore) war erst im Sommer 2025 für 6,7 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Freiburg gekommen. In der laufenden Saison steht Matanovic bei neun Toren in 17 Pflichtspielen.