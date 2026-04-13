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Offiziell 2. Bundesliga

Weber übernimmt in Elversberg

von David Hamza - Quelle: sv07elversberg.de
1 min.
Fortuna-Sportdirektor Christian Weber blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. @Maxppp

Christian Weber ist neuer Sportdirektor der SV Elversberg. Der 42-Jährige ist fortan gemeinsam mit dem kürzlich engagierten Technischen Direktor Josef Welzmüller für die Kaderplanung beim Zweitligisten verantwortlich, das Duo folgt auf den zu Borussia Dortmund abgewanderten Ole Book. Weber war Mitte Dezember bei Fortuna Düsseldorf entlassen worden, seinen unbefristeten Vertrag bei den Rheinländern löste er heute auf.

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SV 07 ELVERSBERG
Herzlich willkommen in Elversberg! 🤝😁

Christian Weber ist unser neuer Sportdirektor. Weber, der zuletzt in Düsseldorf tätig war, übernimmt in seiner Funktion die Verantwortung für die Kaderzusammenstellung, Transfers sowie die operative Steuerung des sportlichen Bereichs.
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Elversberg-Präsident Dominik Holzer sagt: „Mit Christian Weber gewinnen wir einen Sportdirektor, der den deutschen Profifußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und über große Erfahrung in der Kaderplanung und im Scouting verfügt. Er steht für eine klare, strukturierte Arbeitsweise und für verantwortungsvolle Entscheidungen im sportlichen Bereich. Gemeinsam mit Josef Welzmüller wird er die sportliche Entwicklung der SV Elversberg auf ein stabiles und zukunftsorientiertes Fundament stellen.“

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