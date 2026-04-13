Weber übernimmt in Elversberg

Christian Weber ist neuer Sportdirektor der SV Elversberg. Der 42-Jährige ist fortan gemeinsam mit dem kürzlich engagierten Technischen Direktor Josef Welzmüller für die Kaderplanung beim Zweitligisten verantwortlich, das Duo folgt auf den zu Borussia Dortmund abgewanderten Ole Book. Weber war Mitte Dezember bei Fortuna Düsseldorf entlassen worden, seinen unbefristeten Vertrag bei den Rheinländern löste er heute auf.

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Elversberg-Präsident Dominik Holzer sagt: „Mit Christian Weber gewinnen wir einen Sportdirektor, der den deutschen Profifußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und über große Erfahrung in der Kaderplanung und im Scouting verfügt. Er steht für eine klare, strukturierte Arbeitsweise und für verantwortungsvolle Entscheidungen im sportlichen Bereich. Gemeinsam mit Josef Welzmüller wird er die sportliche Entwicklung der SV Elversberg auf ein stabiles und zukunftsorientiertes Fundament stellen.“