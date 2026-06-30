Darmstadt holt Hornby-Nachfolger

Der SV Darmstadt 98 rüstet sich mit Lance Duijvestijn für die kommende Saison auf. Der 27-jährige Niederländer wechselt von Sparta Rotterdam ans Böllenfalltor. Dort soll der 1,90 Meter große Angreifer unter anderem den zum VfL Wolfsburg gewechselten Fraser Hornby (26) ersetzen.

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Duijvestijn kann sowohl auf der Zehn als auch im Sturmzentrum oder auf dem linken Flügel spielen und entspricht damit in etwa dem Profil von Hornby. Im vergangenen Jahr lieft er auf Leihbasis für Fortuna Sittard auf. Geschäftsführer Sport Paul Fernie sagt über den Neuzugang: „Mit Lance bekommen wir ein wichtiges Puzzlestück für den Umbruch in unserem Offensivbereich. Er hat eine sehr aktive Spielweise, findet Lösungen zwischen den Linien und sucht auch selbst den Abschluss. Dazu ist er technisch stark und arbeitet sehr gut gegen den Ball.“