Zweitliga-Torjäger in die Bundesliga?

Isac Lidberg (27) steht vor einem Karrieresprung. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben mehrere Bundesligisten den Torjäger von Darmstadt 98 im Blick. Aber auch Olympique Lyon und Benfica Lissabon sind demnach interessiert.

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Da Lidbergs Vertrags 2027 ausläuft, sind die Lilien dem Vernehmen nach verkaufsbereit. Der Klub erhofft sich eine hohe Ablöse von mindestens fünf Millionen Euro. In bislang 27 Ligaspielen hat der Mittelstürmer 15 Tore erzielt und drei weitere vorbereitet.