Benzema „unaufhaltsam“ | „Hurrikan Darwin“

Madrid hat einen neuen König

Das Madrider Derby dominiert in Spanien die Schlagzeilen. Nach dem souveränen 2:0-Sieg von Real Madrid gegen den Stadtrivalen Atlético könnte sich insbesondere Karim Benzema einige Titelseiten rahmen lassen. Der Franzose brachte die Königlichen mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0 auf die Siegesspur und lieferte eine überzeugende Leistung, die ‚as‘ bezeichnet ihn als „unaufhaltsam“. Im Zusammenspiel mit Vinícius Júnior, der beide Treffer der Partie vorbereitete, richtete er „tödlichen“ Schaden an. Auch das Cover der ‚Marca‘ ziert ein Foto des jubelnden Stürmers, auch hier die schlichte Überschrift: „Unaufhaltsam“. Während Real also von der Tabellenspitze mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Sevilla grüßt, sieht es bei Barça weiter düster aus. Das 2:2 gegen Osasuna nahm die katalanische ‚L’Esportiu‘ zum Anlass, von einer „unnachgiebigen Enttäuschung“ zu sprechen.

Inter übernimmt die Tabellenspitze

Während in Spanien die Pole Position für die nächsten Spieltage bei Real bleiben wird, ist sie in Italien weiterhin heiß umkämpft. Nachdem Milan gegen Udinese trotz eines Last-Minute-Seitfallziehtreffers von Ibrahimovic nur einen Punkt mitnehmen konnte, bot sich Inter am Sonntagabend gegen den Vorletzten Cagliari die Chance, vorbeizuziehen und die Führung zu übernehmen. Und das Team von Simone Inzaghi nutzte diese eindrucksvoll, gewann 4:0. Der ‚Corriere dello Sport‘ meint: „Inter wird immer schneller. Der italienische Meister ist an der Spitze, nur Atalanta hält Schritt.“ ‚Tuttosport‘ titelt: „Zwei Überholmanöver“ und spielt damit sowohl auf Inter als auch auf Atalanta Bergamo an, das durch einen Sieg gegen Hellas Verona an Neapel vorbeizog und nun Dritter ist.

Benficas Wunderstürmer entfesselt den Hurrikan

Während Benfica in der Tabelle derzeit nur auf dem dritten Platz steht, hat zumindest einer aktuell richtig Spaß am Fußball: Darwin Núñez hat seine Mannschaft mit einem Dreierpack gegen Famalicão zu einem 4:1-Sieg geschossen. Die Gazetten in Portugal zollen dem 23-jährigen Uruguayer, der auch ein Thema bei Borussia Dortmund ist, folgerichtig Respekt. ‚A Bola‘ bezeichnet ihn auf der Titelseite als „Hurrikan Darwin“, die Titelseite der ‚Record‘ schließt an diese Metapher nahtlos an: „Die Roten fegen Famalicão zur Seite.“ Weniger brachial, dafür künstlerisch fasst die ‚O Jogo‘ zusammen: „Rafa zeichnet, Darwin malt aus. “