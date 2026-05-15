Spektakuläres Saudi-Gerücht: Eberl bekennt Farbe

Der FC Bayern muss nicht befürchten, dass Max Eberl zu Al Ittihad wechselt. Das hat der Sportvorstand auf der heutigen Pressekonferenz deutlich gemacht: „Ich habe überlegt, mit einem Witz zu antworten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das alle verstehen. Ich war einmal in Saudi-Arabien mit der deutschen U18-Nationalmannschaft, das war meine Erfahrung in Saudi-Arabien. Alles andere ist Unsinn. Es wird viel in der Art geschrieben. Aber nein.“

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Die Zeitung ‚Arriyadiyah‘ hatte gestern berichtet, dass der 52-Jährige in Verhandlungen mit Al Ittihad gewesen sein soll. Da die Vorstellungen aber nicht zusammengepasst hätten, sei es nicht zu einer Übereinkunft gekommen. Eberl hat beim FC Bayern noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. Sollte er einen guten Sommer auf dem Transfermarkt hinlegen, winkt die Verlängerung.