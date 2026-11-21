Die Vertragsverlängerung zwischen Daniel Thioune und Werder Bremen ging offenbar schnell über die Bühne. Das verrät Sport-Boss Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben uns schon länger Gedanken gemacht. Vor knapp einer Woche sind wir dann auf die Agentur von Daniel zugegangen. Am Donnerstag haben wir uns geeinigt, am Freitag unterschrieben.“

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Wie es mit Fritz selbst in Bremen weitergeht, ist dagegen noch offen. „Wir werden uns zeitnah zusammensetzen. Ich möchte da aber jetzt nicht wöchentlich Updates geben und mich von außen treiben lassen“, erklärt der 45-Jährige. Fritz‘ Vertrag bei Werder läuft im kommenden Sommer aus.