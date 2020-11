Bericht: Arsenal schnappt sich Rekik von der Hertha

Nach Karim im Sommer steht angeblich auch der zweite Rekik-Bruder vor dem Abschied von Hertha BSC. Laut einem Bericht des englischen Portals ‚football.london‘ besteht Einigkeit über einen Wechsel von Omar Rekik zum FC Arsenal.

Allerdings werde der 18-jährige Innenverteidiger nicht sofort nach London transferiert. Stattdessen wollen die Gunners das Talent zurück zur Hertha verleihen, heißt es. Über den Zeitrahmen habe man sich noch nicht geeinigt. Somit wird Rekik entweder noch bis zum Ende dieser Saison oder sogar bis 2022 für die Hertha auflaufen.

In der Bundesliga kam der für Tunesien spielberechtigte und in den Niederlanden aufgewachsene Youngster bislang nicht zum Einsatz. Regelmäßig schnuppert Rekik aber bereits bei den Profis herein. In den Zukunftsplanungen der Berliner spielte der Rechtsfuß bis dato eigentlich eine wichtige Rolle.

