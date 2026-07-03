Werder trifft Njinmah-Entscheidung

Werder Bremen setzt weiter auf Justin Njinmah. Das bekräftigt Bremens Lizenzspielleiter Peter Niemeyer gegenüber ‚Bild‘: „Wir denken nicht über einen Abschied von Justin nach und planen für die kommende Saison mit ihm. Er bringt vor allem durch sein Tempo eine Menge mit. Für ihn gilt es, noch konsequenter im Abschluss zu werden.“

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Njinmah wartet bei den Grün-Weißen noch immer auf den endgültigen Durchbruch. Trainer Daniel Thioune setzt jedoch auf den Angreifer und hofft, ihn in der kommenden Saison zu größeren Leistungen zu coachen und mehr Torgefahr aus dem 25-Jährigen herauszukitzeln. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Njinmah in 33 Ligaeinsätzen fünf Treffer und blieb ohne Vorlage. Sein Kontrakt an der Weser läuft dem Vernehmen nach noch bis mindestens 2028.