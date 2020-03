Dier im Dienste der Familie | Baskische Copa del Rey

Dier schützt seinen Bruder

Die Bilder von Eric Dier auf der Tribüne des neuen Stadions von Tottenham Hotspur gingen am Mittwochabend um die Welt. Der Abwehrspieler der Spurs kletterte nach der Pokalniederlage gegen Norwich City (3:4 nach Elfmeterschießen) auf die Zuschauerränge und wurde in ein Handgemenge verwickelt. „Ich hatte Angst um meinen Bruder“, schreibt der ‚Daily Star‘ auf seiner Titelseite und liefert damit die Erklärung für den Aussetzer des englischen Nationalspielers. Der ‚Daily Mirror‘ nennt ihn den „Big Brother“, der seinem jüngeren Bruder in der Schlägerei zur Seite springen wollte. Die Fans warten nun auf die Sanktion, die der englische Fußballverband gegen den 26-Jährigen verhängen wird. Doch nicht nur die FA prüft den Vorfall, auch die Polizei hat laut ‚Times‘ die Ermittlungen im Fall Dier aufgenommen. Nicht gerade die feine englische Art.

Demme-Hype in Italien

Seit seiner Ankunft im Januar hat sich Diego Demme bei der SSC Neapel ohne lange Anlaufzeit zum vollwertigen Leistungsträger entwickelt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ zeigt sich in ihrer aktuellen Ausgabe derart begeistert vom 28-Jährigen, dass sie eine Lobeshymne auf ihn anstimmt. Demme sei im System von Trainer Gennaro Gattuso „unersetzlich“. Er mache seine Mitspieler Fabián Ruiz und Piotr Zielinski besser. Er sei sogar eine der besten Investitionen in der Ära von Präsident Aurelio de Laurentiis.

Baskisches Finale ist perfekt

Gestern Abend unterlag Athletic Bilbao zwar mit 1:2 dem FC Granada. Doch dank der Auswärtstorregel und des knappen 1:0-Erfolgs im Hinspiel zogen die Basken am Ende ins Finale der Copa del Rey ein. Dort wird es zum rein baskischen Duell mit dem Lokalrivalen Real Sociedad San Sebastián kommen. Der Erzfeind schaffte bereits am Mittwoch den Einzug ins Finale, das am 18. April auf neutralem Boden im Olympiastadion von Sevilla stattfinden wird. Die rot-grüne Flagge des um seine Unabhängigkeit bemühten Baskenlandes ziert heute daher das Cover der ‚Marca‘. In der Liga trennen die beiden Klubs derzeit neun Punkte, es dürfte also ein offenes Rennen um die Vorherrschaft an der Biskaya werden.