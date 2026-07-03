Nagelsmann löst Vertrag auf – Gespräche mit Klopp

Der Deutsche Fußball-Bund zieht gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann die Konsequenzen aus dem bitteren Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der laufenden WM in Nordamerika. Für Nagelsmann ist die Zeit als Bundestrainer vorbei. Das wurde nun offiziell bekanntgegeben.

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Der 38-Jährige stand seit September 2023 in der Verantwortung, erfüllte die Erwartungen in den knapp drei Amtsjahren aber nie. Nach 37 Pflichtspielen an der Seitenlinie ist für Nagelsmann Schluss bei der DFB-Elf. Als Nachfolger steht Jürgen Klopp in den Startlöchern. Im offiziellen DFB-Statement wird bestätigt, dass Gespräche mit dem ehemaligen Trainer vom FC Liverpool geführt werden.

„Der Deutsche Fußball-Bund bedankt sich ausdrücklich bei Julian Nagelsmann für die seit September 2023 geleistete Arbeit. Ihn zeichnen eine hohe Einsatzbereitschaft und außerordentlicher Ehrgeiz aus. Julian Nagelsmann ist darüber hinaus ein überaus verantwortungsbewusster und aufrichtiger Mensch, den wir alle schätzen.“, wird Präsident Bernd Neuendorf zitiert.

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Ist das Aus von Julian Nagelsmann die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall Nein, er hätte das Ruder noch herumreißen können Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Sportdirektor Rudi Völler bedauert die Situation: „Nach dem für ausnahmslos alle enttäuschenden WM-Aus verdient Julians Entscheidung unseren Respekt. Weil er Verantwortung übernimmt, wo er gerne weiter gestalten würde, und die Nationalmannschaft als Ganzes über die eigene Person stellt. Natürlich hätten wir uns alle einen anderen Ausgang des Turniers und eine überzeugendere Leistung unserer Mannschaft gewünscht.“

Auch Nagelsmann kommt zu Wort und äußert sich wie folgt: „Ein besonderer Dank gilt auch den Fans. Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben, selbst in schwierigen Phasen. Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt.“ Als Abfindung kassiert der Ex-Bundestrainer dem Vernehmen nach rund sieben Millionen Euro.

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Für Andreas Rettig ist zum Jahresende ebenfalls Schluss. Der Sport-Geschäftsführer hat erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern wird.