Der aktuell mal wieder verletzte Manuel Neuer (40) wird seine Karriere im Sommer aller Voraussicht nach beenden. Jonas Urbig wird dann die neue Nummer eins beim FC Bayern. Die Münchner fahnden aktuell nach einem erfahrenen Stellvertreter für den 23-Jährigen.

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Topkandidat des FCB ist laut ‚Sky‘ Oliver Baumann (36). Problem: Für ein Engagement beim Rekordmeister müsste der Ex-DFB-Keeper die Chance auf den ewigen Bundesligaspiele-Rekord sausen lassen. Die TSG Hoffenheim wiederum sei bereit, mit Baumann um ein Jahr bis 2029 zu verlängern, um ihm die Chance zu geben, Charly Körbel von der Spitze zu verdrängen.

Auch Bernd Leno (34) wird schon länger in München gehandelt. Der FC Fulham hat ‚Sky‘ zufolge jedoch die Möglichkeit, Lenos auslaufenden Vertrag per Option um eine Saison zu verlängern. Somit würde der Ex-DFB-Keeper Ablöse kosten.

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Welcher dieser Keeper würde am besten zum FC Bayern passen? Oliver Baumann Bernd Leno Loris Karius Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bayern-Spur zu Karius

Ein neuer Name auf dem Bayern-Zettel ist Loris Karius. Der 33-Jährige verlängerte seinen Kontrakt bei Schalke im vergangenen Sommer bis 2028. Vor knapp zwei Jahren holte S04 den Schlussmann aus der Vereinslosigkeit, mittlerweile ist er der große Rückhalt beim Bundesliga-Aufsteiger. Das ist auch dem FCB nicht entgangen.

Diese Keeper wurden in den vergangenen Wochen übrigens ebenfalls in München gehandelt: Marvin Schwäbe (31/1.FC Köln), Kevin Trapp (36/Paris FC), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Fabian Bredlow (31/VfB Stuttgart), Koen Casteels (34/Al Qadsiah) und Frederik Rönnow (34/Union Berlin).