Bale will weiter für Wales spielen

Gareth Bale möchte weiterhin das Trikot der walisischen Nationalmannschaft tragen. „So lange ich gewollt bin, werde ich so lange weitermachen, wie ich kann. Gerade ist es natürlich ein schwieriger Moment, aber ab März steht die EM-Qualifikation an. Wir hätten natürlich lieber eine weniger lange Pause gehabt und noch ein paar Länderspiele gespielt, aber im März geht es weiter“, so der Superstar der Dragons nach dem gestrigen 0:3 gegen England im Gespräch mit der ‚BBC‘.

Die Niederlage im britischen Duell besiegelte das Vorrundenaus der Waliser bei der WM in Katar. Bale stand im Turnierverlauf in allen drei Spielen in der Startelf und insgesamt 110 Mal für Wales auf dem Platz. An den Los Angeles FC ist er noch bis Sommer 2023 gebunden.