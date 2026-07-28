Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hat sich bezüglich der Zukunft von Michael Olise zu Wort gemeldet. Auf die Frage, ob der französische Superstar auch in der kommenden Saison für den deutschen Rekordmeister aufläuft, antwortete der Funktionär laut der ‚Abendzeitung‘: „Ja, natürlich.“

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Einen konkreten Vorstoß von Real Madrid habe es zudem nicht gegeben. Weder telefonisch noch schriftlich seien die Königlichen auf die Bayern zugekommen, um einen Transfer abzuklopfen, so Dreesen. Am Wochenende betonte Sportdirektor Christoph Freund bereits überdeutlich, dass Olise den Verein nicht verlassen wird. Der 24-jährige Offensivmann steht noch bis 2029 beim FCB unter Vertrag.