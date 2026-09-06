Flügelflitzer Michael Olise sieht seine langfristige Zukunft nicht zwangsläufig beim FC Bayern. Wie FT bereits Mitte Juli in Erfahrung brachte, wäre der 24-Jährige im Sommer gerne zu Real Madrid gewechselt. Weitere Berichte legten in der Folge offen, dass sich der etwas verschrobene Edeltechniker gerne noch weiter verbessern und in absehbarer Zeit den nächsten Karriereschritt gehen will.

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Während Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen verschiedene Wechselgerüchte des Sommers bei seinem Besuch beim ‚Sport1-Doppelpass‘ am Sonntagvormittag schnell abtat und betonte, dass „wir kein Angebot auf dem Tisch“ hatten, wollte der 59-Jährige jedoch keine Garantien für die Zukunft aussprechen.

Verlängerung nur mit Klausel?

Auf die Frage, ob Olise auch über den Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben werde, erklärte Dreesen ausweichend: „Versprechen in diesem Geschäft abzugeben, ist eine schwierige Angelegenheit. Ob wir ihn dauerhaft halten können, werden wir im Sommer wieder besprechen.“

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Der Vertrag des französischen Nationalspielers ist bis 2029 befristet. Die Bedeutung für den Klub sei klar: „Olise ist für diese Mannschaft unglaublich wichtig. Er ist ein Magier auf dem Platz.“ Doch wie zuletzt zu hören war, steht eine Verlängerung mit dem Linksfuß nicht ganz oben auf der To-do-Liste.

Möglicherweise, weil die Verhandlungen nicht einfach wären. In den vergangenen Tagen hieß es zudem, dass eine Ausstiegsklausel wie bei Jamal Musiala (23) im Fall der Fälle wohl kaum zu vermeiden wäre. Läuft Olises Zeit in München ab?