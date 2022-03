Riese vs. Riesentöter | „Kommerz-Klub“ Manchester United

Ronaldo und der Riesentöter

Am heutigen Dienstag kann sich Portugal für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren – oder sich bis auf die Knochen blamieren. Denn für Cristiano Ronaldo und Co. geht es gegen Nordmazedonien, das zuvor bereits Italien den WM-Traum zerstörte. Ein Spiel, dem die in Madrid ansässige ‚Marca‘ ihre Titelseite widmet. „Riesentöter bedroht CR7“, titelt das Sportblatt und belegt mit ihrer Themenwahl, dass der portugiesische Superstar in Spaniens Hauptstadt nach wie vor Kultstatus besitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mancini will bleiben

Im Land des getöteten Riesen geht es heute um die Zukunft von Nationaltrainer Roberto Mancini. Der will und soll seinen Job nämlich behalten. „Ich will immer noch in Azurblau sein“, wartet der ‚Corriere dello Sport‘ mit einem Zitat des Azzurri-Coaches auf, „die Weltmeisterschaft? Ich werde es wieder versuchen.“ Die Zeitung fasst zusammen: „Mancini bleibt und startet den Neuanfang.“

Van Gaals Rat

Louis van Gaal hat der Fußball-Welt mal wieder ein denkwürdiges Zitat geliefert. „Erik ten Hag ist ein großartiger Trainer, aber Manchester United ist ein Kommerz-Klub (…). Er wäre bei einem Fußball-Klub besser aufgehoben. Ich werde ihm keine Ratschläge geben, er wird mich schon anrufen. Aber er muss einen Fußball-Klub wählen und keinen Kommerz-Klub“, sagte der Tulpengeneral über das Interesse von Manchester United am Ajax-Trainer. Ein gefundenes Fressen für die englische Yellow Press. „Profit und Müll“, titelt der ‚Daily Star‘, „Profit des Untergangs“ der ‚Daily Express‘.