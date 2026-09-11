Heiße Spur bei Bayern-Flop Sanches

Renato Sanches (32), zuletzt von Paris St. Germain an Panathinaikos Athen verliehen, könnte bald in Spanien auflaufen. Nach FT-Informationen laufen derzeit Gespräche zwischen dem vereinslosen Mittelfeldspieler und dem FC Getafe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Engagement in La Liga reizt Sanches, der zuvor Angebote aus kleineren Ligen wie der MLS, der Saudi Pro League oder Brasilien ablehnte. Das Interesse von Union Berlin konkretisierte sich nicht. Sanches spielte in seiner Karriere schon für Eliteklubs wie den FC Bayern oder PSG. Außerdem stehen 32 Länderspiele für Portugal sowie der EM-Titel 2016 in seiner Vita.