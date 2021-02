United: Cavani oder Silva

Manchester United hat ein Auge auf André Silva von Eintracht Frankfurt geworfen. Wie die ‚Metro‘ berichtet, kommt eine Verpflichtung des 25-jährigen Angreifers aber nur infrage, wenn Edinson Cavani im Sommer seine Koffer packt. Der 34-Jährige besitzt nur einen Kontrakt bis zum Saisonende.

Aktuell deutet es sich aber an, dass United das Arbeitspapier des Routiniers um ein weiteres Jahr ausdehnt. Cavani traf in 17 Ligaspielen sechsmal für die Red Devils. Ole Gunnar Solskjaer sagte Ende Dezember: „Im Moment sieht es so aus, als ob er noch ein paar Jahre in sich hat, also würde ich nichts anderes sagen. Er hat einen großartigen Eindruck hinterlassen, seitdem er hier ist.“