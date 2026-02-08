Liverpool-Neuzugang „ziemlich ernst“ verletzt

Die Sommerverpflichtung von Jérémy Jacquet (20) war eine der großen Überraschungen des zurückliegenden Deadine Day. Glück gebracht hat dem Innenverteidiger von Stade Rennes die Unterschrift beim FC Liverpool aber nicht. „Bei Jérémy ist es die Schulter. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber es ist definitiv ziemlich ernst“, bestätigte Rennes-Trainer Habib Beye nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen RC Lens.

Mitte der zweiten Hälfte stürzte der Innenverteidiger, in den die Reds bis zu 70 Millionen Euro investieren, unglücklich auf die Schulter. Die starken Schmerzen waren ihm beim Verlassen des Feldes anzumerken.