Trainerjob für Ex-Schalker Jones

Der 1. FC Schweinfurt 05 überrascht mit der Auswahl auf der Trainerposition. Der Drittligist hat heute Jermaine Jones als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der ehemalige Bundesliga-Profi soll dem Klub aus Unterfranken wieder mehr Stabilität bringen. Aktuell rangiert Schweinfurt auf dem letzten Tabellenplatz der 3. Liga.

Der 44-Jährige ist als Trainer im europäischen Profifußball ein noch unbeschriebenes Blatt. Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf erklärt: „Mit Jermaine gewinnen wir einen Trainer, der auf eine lange aktive Karriere im Profifußball zurückblicken kann. Nun möchte er als Trainer dieses Wissen einbringen und der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen mitgeben.“