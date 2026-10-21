Trotz Remis gegen Arsenal: Dreimal Note 1 für Bayern

Vincent Kompany entschied sich für eine auf fünf Positionen veränderte Startelf. Neben dem gesperrten Michael Olise und dem fehlenden Joshua Kimmich saß auch Luis Díaz nur auf der Bank. Dass sich die neue Elf des FC Bayern erst finden muss, war schnell ersichtlich. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte dennoch Serge Gnabry (20.) nach einem schnellen Konter über Alphonso Davies und Ismael Saibari.

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Wenig später erzielte Eberechi Eze das 1:0 (25.) für den FC Arsenal. Da die Gunners etwas mehr vom Spiel hatten und Bayern vorrangig über Konter gefährlich wurde, kein unverdientes Ergebnis. Aus der Ruhe brachte das die Hausherren aber nicht. Nach einem Zuckerpass von Harry Kane gelang Davies (35.) der Ausgleich. Über Ecken gelang es Arsenal immer wieder die Bayern in Bedrängnis zu bringen.

Blitzstart in die zweite Halbzeit

In der Halbzeit hatten sich wohl beide Teams etwas vorgenommen. Innerhalb weniger Minuten nach Wiederanpfiff hätte es nach Chancen durch Bruno Guimarães (47.) und Dayot Upamecano (49.) jeweils klingeln können. Es brauchte aber dann einen Handelfmeter (61.), den Kane zur Führung der Bayern verwandelte.

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Das Spiel blieb weiter spannend. Beide Mannschaften erarbeiteten sich weitere Chancen und lieferten sich einen soliden Schlagabtausch. Declan Rice (82.) gelang es nach einem simplen Doppelpass, für die Nordlondoner auszugleichen. Bayern zog sich zu weit zurück, wollte nur noch kontern und wurde dafür bestraft. So trennten sich Bayern und Arsenal am Ende mit einem gerechten Remis.

Torfolge

0:1 Eze (25.): Hervorragender Diagonalball von Ödegaard aus der eigenen Hälfte hinter die Bayern-Kette. Dort nimmt Eze den Ball mit in den Strafraum und kommt unbedrängt zum Abschluss. Auch wenn der Winkel nicht leicht für den Angreifer war, lässt er Neuer im Tor mit einem wuchtigen Schuss rechts unten ins Eck keine Chance.

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1:1 Davies (35.): Arsenal ist weit aufgerückt. Kane sieht das und spielt vom Mittelkreis aus einen Schnittstellenpass in den Lauf von Davies. Der Kanadier überläuft jeden, erhält die Kugel im Sechzehner, taucht frei vor Raya auf und schiebt gekonnt mit dem schwachen Rechten zum Ausgleich ein.

2:1 Kane (61.): Einen Abschluss aus wenigen Metern fälscht Timber mit der Hand ab. Schiedsrichter Massa zeigt sofort auf den Punkt und liegt richtig. Den fälligen Strafstoß übernimmt natürlich Kane, der Raya in die falsche Ecke schickt und das Leder ins Netz jagt.

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2:2 Rice (82.): Bayerns Verteidiger sind zu passiv. Rice läuft an, spielt Gyökeres im Strafraum an. Der Schwede lässt den Ball wieder in den Laufweg von Rice prallen. Arsenals Spielmacher nimmt die Kugel gekonnt mit und schließt dann aus guter Position so ab, dass Neuer nicht mehr herankommt.

Wer war euer Spieler des Spiels des FC Bayern gegen den FC Arsenal? Dayot Upamecano Harry Kane Alphonso Davies Aleksandar Pavlovic Tom Bischof ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Jonathan Tah (3) für Min-jae Kim

68‘ Luis Díaz (-) für Ismael Saibari

68‘ Lennart Karl (-) für Serge Gnabry

85‘ Nathaniel Brown (-) für Alphonso Davies

90‘ Bara Sapoko Ndiaye (-) für Luis Díaz