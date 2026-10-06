Dzeko „nicht der richtige“ für Schalke-Fußball?

Bei der Frage, wie wichtig Edin Dzeko noch für den FC Schalke 04 in der Bundesliga wird, scheiden sich bei ehemaligen Torjägern der Knappen die Geister. In der ‚Bild‘ sagt Klaas-Jan Huntelaar: „Das Problem diese Saison: Schalke wird nicht so viel offensiv spielen. Und wenn man auf Konter spielt, ist Dzeko natürlich nicht der richtige Mann. Allerdings kann er als Joker noch eine große Rolle spielen. Denn er weiß instinktiv, wo das Tor steht.“

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Das Tempodefizit des 40-jährigen Bosniers ist auch für Kevin Kuranyi ein Thema. Der ehemalige Nationalspieler erklärt: „Er ist halt nicht mehr 25 Jahre jung, deshalb kann er seine frühere Qualität vielleicht nicht mehr so auf den Platz bringen, weil ihm verständlicherweise Tempo und Kondition fehlen.“ Für Simon Terodde ist dagegen klar: „Ich halte von dieser Debatte ohnehin eher wenig, da ich sicher bin, dass Dzeko schon jetzt seinen Wert in der Kabine hat und ganz sicher auch noch auf dem Platz haben wird.“