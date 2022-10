Sané läuft wieder: Comeback im November

Leroy Sané wird schon bald wieder in den Spielbetrieb zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolvierte der 26-jährige Angreifer heute Morgen ein Lauftraining an der Säbener Straße. Geplant sei ein Comeback im Champions League-Rückspiel gegen Inter Mailand am 1. November.

Sané hatte sich vor zwei Wochen in der Partie gegen den SC Freiburg (5:0) einen Muskelfaserriss zugezogen und fiel seither aus. Der Nationalspieler präsentiert sich in dieser Saison in absoluter Topform und kommt auf 15 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen.