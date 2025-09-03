Menü Suche
VfB scheiterte mit 25-Millionen-Offerte

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Alexis Claude-Maurice im Training @Maxppp

Der VfB Stuttgart hatte das Angebot, das dem FC Augsburg für Offensivkraft Alexis Claude-Maurice (27) unterbreitet wurde, offenbar nochmal deutlich aufpoliert. Laut dem ‚kicker‘ wurden dem Ligarivalen statt 22 Millionen sogar mehr als 25 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Allerdings habe auch diese Offerte nicht ausgereicht, um den FCA von einem Verkauf zu überzeugen.

Denn die Fuggerstädter seien davon ausgegangen, auf den letzten Drücker keinen adäquaten Ersatz mehr ausfindig machen zu können. Besonders bitter für den VfB: Eine Zusammenarbeit mit Hyeon-Gyu Oh (24/KRC Genk) kam aufgrund medizinischer Bedenken ebenfalls nicht zustande. Dafür sind Badredine Bouanani (20/OGC Nizza) und Bolal El Khannouss (21/Leicester City) seit Kurzem neu dabei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
