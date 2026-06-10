Die Tür beim Mittelfeld-Duo Vitinha (26) und João Neves (21) scheint in dieser Transferperiode verschlossen. Berater Jorge Mendes bestätigt das gegenüber Fabrizio Romano: „Vitinha und João kamen für niemanden in Frage. Sie sind für Paris St. Germain unersetzlich und fühlen sich bei PSG sehr, sehr wohl – sie werden weiterhin Titel gewinnen.“

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Zuletzt waren immer wieder Gerüchte um mögliche Abgänge aufgetaucht. Allen voran Real Madrid wurde mit dem portugiesischen Duo in Verbindung gebracht. Nach zwei Titeln in der Champions League sehen aber weder Vitinha noch Neves einen Grund, sich mit einem Wechsel zu beschäftigen.