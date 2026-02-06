Überraschende Wende im Ramos-Poker

Sergio Ramos könnte seine Karriere womöglich bald in Südfrankreich fortsetzen. Wie in der Sendung ‚La Tribu‘ von ‚Radio Marca‘ berichtet wird, zeichnet sich ein Transfer des Innenverteidigers zu Olympique Marseille ab. Abgeschlossen seien die Verhandlungen jedoch noch nicht.

Zuletzt sah alles nach einer erneuten Rückkehr des 39-Jährigen zum FC Sevilla aus. Der Rechtsfuß bot sich seinem Ex-Klub kostenlos an, der Präsident legte jedoch sein Veto ein, da er fürchtete, dass Ramos hinter seinem Job her sei. Zuletzt lief der Ex-Real-Profi für CF Monterrey in Mexiko auf, aktuell ist er vereinslos.