Oblak-Ersatz: Atlético mit spannender Option

Atlético Madrid ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Stammkeeper Jan Oblak (33) offenbar in Argentinien fündig geworden. Wie Journalist Rubén Uría berichtet, beobachten die Rojiblancos Santiago Beltrán (22) von River Plate. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht. Auch Vereine aus der Premier League wie Manchester United oder Aston Villa haben demnach Interesse an dem Argentinier bekundet und verfolgen seine Entwicklung aufmerksam.

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Im Jahr 2026 bestritt Beltrán bisher 39 Spiele für River und hielt dabei 15 Mal den Kasten sauber. Seine Leistungen führten im vergangenen Juni zu seinem Debüt in der argentinischen A-Nationalmannschaft. Der Vertrag des Youngsters läuft im Dezember 2027 aus, wenn die nächste Saison im argentinischen Fußballkalender endet. Oblak, der seit 2014 546 Spiele für Atlético bestritten hat und dabei 235 Mal gegentorlos blieb, hat noch einen Kontrakt bis 2028. Parallel soll bis dahin sein Nachfolger aufgebaut werden.