Horns Hannover-Wechsel gescheitert?

Der dauerhafte Wechsel vom Jannes Horn (23) zu Hannover 96 scheint sich zerschlagen zu haben. Wie der ‚Express‘ berichtet, sind die Gespräch der 96er mit dem 1. FC Köln „seit Anfang der Woche auf Eis gelegt“. Eine Einigung blieb aus.

Horn spielte in der fast beendeten Saison auf Leihbasis am Maschsee (22 Zweitliga-Einsätze) und sollte eigentlich gehalten werden. Hannover hoffte auf einen ablösefreien Wechsel des Linksverteidigers, doch bei einem Vertrag bis 2022 kam das für die Kölner nicht infrage. Horn könne sich überdies einen neuen Anlauf in der Domstadt vorstellen.