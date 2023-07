BVB: Der Fahrplan bei Sabitzer

Borussia Dortmund könnte in Kürze seinen dritten Sommer-Neuzugang präsentieren. Laut ‚Sky‘ soll der Transfer von Marcel Sabitzer (29) in den kommenden 48 Stunden finalisiert werden. Dem Bezahlsender zufolge wird der Österreicher einen Vertrag bis „mindestens“ 2027 unterzeichnen.

Mit dem FC Bayern haben sich die Schwarz-Gelben am Wochenende auf eine Ablösesumme von 19 Millionen inklusive Boni geeinigt. Nach Ramy Bensebaini (28/Borussia Mönchengladbach) und Felix Nmecha (22/VfL Wolfsburg) holt der BVB also voraussichtlich den dritten Neuzugang aus der Bundesliga an Bord.

Die Dortmunder weilen vom heutigen Montag bis zum 3. August in den USA. Gut möglich, dass Sabitzer schon dort zum restlichen Team dazustößt. Gemeinsam mit Nmecha wird der 71-fache Nationalspieler dabei helfen sollen, den Abgang von Jude Bellingham (20) in Richtung Real Madrid zu kompensieren.

Update (9:27 Uhr): Laut ‚Sky‘ ist Sabitzer bereits auf dem Weg nach Dortmund, um seine medizinischen Untersuchungen abzuschließen.