Barça: Nächster Schritt bei Wijnaldum

Der FC Barcelona hat offenbar ernsthafte Absichten, Georginio Wijnaldum ins Camp Nou zu holen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, intensivieren die Blaugrana ihre Bemühungen um den niederländischen Mittelfeldspieler vom FC Liverpool. Wijnaldums Kontrakt bei den Reds läuft im nächsten Sommer aus.

Barças neuer Trainer Ronald Koeman soll seinem Landsmann davon abgeraten haben, in Liverpool zu verlängern. Bei der Nationalmannschaft war Wijnaldum stets gesetzt unter Koemans Leitung. Eine gemeinsame Zukunft in Barcelona scheint also nicht ausgeschlossen.