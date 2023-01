Ayhan unterschreibt bei Gala

Galatasaray holt den ehemaligen Bundesligaprofi Kaan Ayhan (28) an Bord. Die Istanbuler leihen den Innenverteidiger gegen eine Gebühr von 400.000 Euro von US Sassuolo aus. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Saison 2020/21 war Ayhan von Fortuna Düsseldorf nach Italien gewechselt. Bei Sassuolo war der 51-fache türkische Nationalspieler zuletzt kaum noch gefragt. Sein Vertrag beim Serie A-Klub läuft noch bis 2024.

Lese-Tipp

Bestätigt: Gala verhandelt Ayhan-Transfer