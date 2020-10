HSV: Kommt Moser fürs Tor?

Das Überangebot an Torhütern bei Union Berlin könnte dem Hamburger SV in die Karten spielen. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigen sich die Rothosen mit Lennart Moser, der nach der Verpflichtung von Loris Karius bei den Köpenickern nur noch die Nummer vier ist. Der HSV sucht nach dem Abgang von Julian Pollersbeck eine Ergänzung zu Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (27).

Moser zeigte in der abgelaufenen Rückrunde als Leihspieler bei Cercle Brügge ansprechende Leistungen und hielt in sieben Partien vor dem Lockdown seinen Kasten dreimal sauber. An Union ist der 20-jährige lediglich noch bis 2021 gebunden. Der 1,96 Meter große Schlussmann wäre für die Hamburger wohl eine deutlich günstigere Alternative als der zuletzt gehandelte Sven Ulreich vom FC Bayern München.