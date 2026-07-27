BVB: Absurdes Angebot für El Mala?

Borussia Dortmunds Ablöse-Angebot für Said El Mala war offenbar höher als bislang angenommen. Nach Informationen der ‚Bild‘ betrug die Sockelablöse 34 Millionen Euro, die Boni zehn Millionen – hier war zuvor von sechs Millionen die Rede.

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Dennoch war dem 1. FC Köln das Gesamtpaket von 44 Millionen zu wenig, in der Domstadt fordert man mindestens 50 Millionen. Laut der ‚Bild‘ will der BVB nicht mehr als 44 Millionen zahlen, könnte durch eine Erhöhung des Sockelbetrags aber noch einmal Bewegung in den Poker bringen.

Unrealistische Bedingungen

‚Sky‘ berichtet derweil von einem „Zoff“ zwischen FC und BVB, die Fronten sollen „verhärtet“ sein. Die Köln-Bosse seien „sehr irritiert über die Vorgehensweise, wie das Angebot sie erreicht hat und wie es zusammengestellt war“.

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So sollen die Bonuszahlungen an sehr unrealistische Bedingungen geknüpft gewesen sein. Unter anderem müsste El Mala in der nächsten Spielzeit Spieler der Saison und Torschützenkönig werden. Extra-Millionen hätte Köln auch für eine Ballon d’Or-Nominierung des 19-Jährigen erhalten.