Jobgarantien für Kohfeldt und Hütter

Trotz der sportlichen Krise stehen Florian Kohfeldt und Adi Hütter bei ihren Vereinen bis auf weiteres nicht zur Disposition. „Wir haben uns hier für einen gemeinsamen neuen Weg entschieden und sind ein Verein, der auch in schwierigen Zeiten zusammensteht“, so Max Eberl gegenüber der ‚Bild‘. Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach ist sich sicher: „Ich bin von Adis unglaublicher Qualität und Erfahrung überzeugt. Er wird uns aus der Krise führen.“

Ähnliche Töne schlägt auch Marcel Schäfer an, der gemeinsam mit Jörg Schmadtke die Fäden beim VfL Wolfsburg zieht. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Konstellation aus der aktuellen Situation rauskommen. Wir haben vollstes Vertrauen in unsren Trainer“, bekräftigt Schäfer. Kohfeldt selbst macht sich keine Sorgen: „Was ich in den letzten Tagen und Wochen hier erlebt habe, ist eine sehr breite und konstruktive Unterstützung. Ich spüre die maximale Rückendeckung. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir übereinander reden. Wir reden miteinander und suchen gemeinsame Lösungen, wie wir aus der Situation herauskommen.“