Rodri erklärt Barça-Wechsel und Real-Korb

Der überraschende Wechsel von Rodri (30) von Manchester City zum FC Barcelona trotz eines langen Flirts mit Real Madrid hatte rein sportliche Gründe. Das erklärt der Ballon d’Or-Gewinner von 2024 im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘: „Es war eher ein Prozess als eine Entscheidung. Als sich die Option Barcelona ergab, wurde mir klar, dass dies aus vielen Gründen das Beste für mich ist. Ich habe immer darauf geachtet, wo ich gewinnen und glücklich sein kann und vor allem als Spieler wachsen kann. Und deshalb habe ich mich für Barça entschieden – auch wegen der Generation von Spielern, die dort spielt und wegen dem, was Hansi dort aufbaut.“

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Die Chance, in seiner Heimatstadt Madrid zu spielen, habe er nur schweren Herzens verstreichen lassen. „Es war keineswegs eine leichte Entscheidung – zu Madrid ‚Nein‘ zu sagen, ist nicht einfach, zumal sie sich mir gegenüber vorbildlich verhalten haben.“ Die Gerüchte, dass es mit dem Boykott des Klubs bei der Verleihung des Ballon d’Or zu tun hatte, den er und nicht Vinicius Junior (26) gewonnen hatte, verweist Rodri ins Reich der Fabel: „Damals hat mich das nicht berührt, denn das war mein Tag und ich glaube, es macht wenig Sinn, über Leute zu sprechen, die nicht da waren. Wer mich kennt, weiß, dass ich versuche, mich von solchen Dingen zu distanzieren, ebenso wie vom Medienrummel.“