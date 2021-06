Torwart-Routinier John Ruddy verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers um ein Jahr. In der vergangenen Saison kam der 34-Jährige in acht Pflichtspielen zum Einsatz.

John Ruddy is staying with the club, having agreed a new deal to remain at Wolves for the 2021/22 season.



